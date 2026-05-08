Caicedo: “Lazio, con l’Inter serve la gara perfetta. E i tifosi faranno la differenza”

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista concessa da Felipe Caicedo sulle colonne del Corriere della Sera. L’ex calciatore della Lazio, con un passato anche all’Inter, in vista della finale di Coppa Italia presenta così la sfida: “La Coppa Italia è sempre un grande traguardo”.

“Alla Lazio servirà la partita perfetta. Loro sono molto forti, probabilmente sono favoriti, ma è pur sempre na finale e quindi tutto può succedere. L’importante è che la Lazio riesca a fare una gara per la quale alla fine non abbia nulla da rimproverarsi”.

“I tifosi allo stadio? Ho visto la partita con il Milan, l’atmosfera era incredibile. La carica trasmessa ai giocatori si è rivelata fondamentale. Questo tipo di ambiente, contro l’Inter, potrebbe davvero essere determinante. Lo stadio pieno fa la differenza. Il pubblico trasmette alla squadra l’energia nei momenti più difficili e dà la spinta decisiva nei momenti più delicati”.