Coppa Italia, Lazio e Inter saranno ricevute da Mattarella: ecco quando
RASSEGNA STAMPA - Manca sempre meno alla finale di Coppa Italia. Lazio e Inter sono pronte a scendere in campo prima in campionato, nella gara in programma sabato 9 maggio, e poi in Coppa nella finale del 13 maggio all’Olimpico.
Una finale importantissima per entrambe le squadre: per l’Inter che sogna il doblete, e per la Lazio che sogna di dare una svolta a una stagione difficile con un trofeo.
Intanto, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, martedì 12 maggio, alla vigilia della finale, entrambe le squadre saranno ricevute dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. All’incontro sarà presente anche una delegazione della Lega Calcio.
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