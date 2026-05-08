Lazio, da marzo un ritmo da Champions: Sarri svela il segreto a Formello

RASSEGNA STAMPA - Le ambizioni stagionali della Lazio passano tutte per la finale di Coppa Italia del 13 maggio. Eppure, nonostante da tempo il campionato abbia ben poco da dire al netto di una potenziale corsa per la Conference, proprio nel momento in cui la squadra di Sarri ha visto sfumare la chance di essere protagonista in Serie A ha iniziato a inanellare un ritmo da urlo.

Da marzo in avanti, infatti, la Lazio è la seconda forza del campionato. Un percorso inatteso che vede i biancocelesti al secondo posto con una media di 2,12 punti per gara. Non c’è spazio per il rimpianto per una fase centrale di stagione, quella che ha circondato il mercato di gennaio, in cui le tante voci e situazioni hanno distratto uno spogliatoio che in questa stagione non ha mai cercato alibi, l’obiettivo ora è finire al meglio l’anno e poi ripartire da giugno.

Per far questo Sarri mantiene alta l’attenzione a Formello e non ammette distrazioni. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, anche all’interno del centro sportivo il tecnico avrebbe ribadito il segreto del ritmo recente: pensare a ogni singola gara come a un match separato da portare a casa, senza farsi distrarre da classifica e situazioni esterne. “Il gruppo si è dato obiettivi che forse non interessano a nessuno, ma a noi sì” aveva svelato il tecnico a Cremona. Ed è proprio per questo che, guardando anche gli incroci di Atalanta e Bologna in questo turno, Sarri prepara una Lazio a turnover ragionato per la prima delle due sfide ravvicinate con l’Inter.

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