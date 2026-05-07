Lazio, Provedel protagonista al convegno 'Giovani, sport e prevenzione della violenza'
07.05.2026 19:45 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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Con 'Giovani, sport e prevenzione della violenza' domani 8 maggio ore 15.00 presso la Camera dei deputati 'Nilde Iotti' si terrà una conferenza sulla lotta contro la violenza di genere.
Tra i protagonisti della serata, Ivan Provedel, portiere della Lazio, Luigi Busà il campione Olimpico di Karate - Oro nelle Olimpiadi di Tokio 2022, Emanuele Bruno Campione Europeo di Judo e Fondatore JK Self-defense "Donna Forte", Filippo Volandri Capitano di Coppa Davis, Elisa Di Francisca pluricamoionessa olimpica di scherma nell'arma del fioretto e Padre Vittorio Trani, Cappellano Regina Coeli.
Al termine del convegno, i relatori sottoscriveranno la carta dei valori.