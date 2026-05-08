FORMELLO - Lazio, la ripresa: torna Gila, Rovella spera. E Cataldi...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Inizia la full immersion. Giorno di riposo archiviato, tra grigliate e Internazionali. Ora solo il campo e la doppia sfida contro l'Inter. Nel pomeriggio la Lazio ha ripreso ad allenarsi: è già antivigilia del primo round, quello di campionato. Resta solo la rifinitura di venerdì per chiudere la preparazione, poi da domenica si penserà esclusivamente alla finale di Coppa Italia.

Sabato tornerà Gila, tenuto a riposo nelle scorse gare: sarà titolare di fianco a Romagnoli e si alternerà con Provstgaard. Previste rotazioni sulle fasce, con Lazzari e Pellegrini che completeranno il quartetto di fronte a Motta in porta. Vanno verso la panchina sia Marusic che Nuno Tavares (diffidato), entrambi saranno preservati dopo le fatiche di Cremona.

Quasi sicuramente mancherà di nuovo Cataldi, gestito per alcuni fastidi muscolari: l'obiettivo è averlo a disposizione per mercoledì. In regia potrebbe giocare Rovella, che si dividerà la partita con Patric. Difficile pensare a Taylor fuori, nonostante la diffida e il rischio derby. È in vantaggio su Dele-Bashiru, mentre l'altra mezzala sarà Basic. In attacco si rivedrà Cancellieri dopo la squalifica: si gioca il posto con Isaksen a destra. Per il resto del tridente la scelta potrebbe ricadere su Maldini al centro (più di Noslin, verso la titolarità in Coppa Italia) e Zaccagni a sinistra.

Pubblicato il 07/05