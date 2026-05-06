Lazio - Noslin, prove di futuro: i gol, il mercato e la possibile permanenza

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Al lavoro per mettere i primi mattoncini per il futuro. In una mare di incertezze, che verranno risolte solo a fine stagione, la Lazio cerca gli elementi da cui ripartire. Uno di questi potrebbe essere Tijjani Noslin, uomo-copertina degli ultimi risultati positivi. Ha vissuto un'annata complicata: per Sarri era un oggetto misterioso, totalmente indefinito nel ruolo e nelle qualità. Poi ha invertito la rotta e messo il turbo, trasformando quel punto interrogativo in un punto esclamativo. Adesso è nettamente il miglior attaccante del reparto e il capocannoniere della squadra (insieme a Isaksen) con cinque gol.

I NUMERI - Noslin più di Maldini, Dia e Ratkov come centravanti, ma anche più di Zaccagni e Pedro sulla fascia sinistra: nessuno ha cambiato marcia come lui. E in pochi hanno il suo stesso impatto gara in corso: è la nuova edizione del 'vecchio' Felipe Caicedo, che segna da subentrato (spesso nei minuti finali) ed è quasi sempre decisivo. Le sue reti hanno portato ben cinque punti in campionato (due volte contro il Parma e una contro la Cremonese), senza dimenticare il pareggio in Coppa Italia contro il Bologna. Esultanza con polemica, in quel caso: non gli erano andati giù i commenti negativi post Juventus. Adesso si può solo che parlare bene di lui.

IL RETROSCENA - E pensare che a gennaio è stato vicino ad andare via. Il telefono squillava in continuazione, arrivavano chiamate dall'Italia e dall'estero. Il Monaco in Francia era tra le mete preferite, mentre in Serie A avevano chiesto informazioni Cagliari, Parma, Fiorentina, Torino e Bologna. Alla fine non se n'è fatto più nulla, complice anche l'infortunio di Zaccagni. Noslin serviva per dare il cambio al capitano sull'esterno, poi invece è esploso al centro dell'attacco. Ora, rispetto a quest'inverno, la situazione è totalmente diversa.

LA SITUAZIONE ORA - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, la società biancoceleste sarebbe ben contenta di tenere l'olandese (ha un contratto fino al 2029): c'è già stato un incontro con parte del suo entourage e nei prossimi giorni se ne parlerà ancora. La concentrazione è tutta sul finale di stagione e sugli appuntamenti più importanti (l'Inter in Coppa Italia e il derby), ma al momento la volontà è quella di proseguire ancora insieme. Il suo futuro sarà uno dei temi da affrontare nei prossimi mesi oltre ai tanti altri discorsi sul tavolo, a partire dalla posizione di Sarri. "Forse è stata anche colpa mia, ho fatto fatica a inquadrarlo può fare tanti ruoli ma non è specializzato in nessuno poi ho capito che in alcune gare può fare la differenza", si è espresso proprio il tecnico di recente sull'olandese, che a suon di gol e prestazioni positive si sta guadagnando e meritando la conferma. Sono i primi movimenti della Lazio che verrà, e Noslin potrebbe farne parte.

Aiutaci a non fermarci: seleziona LaLazioSiamoNoi.it come fonte preferita su Google -> https://www.google.com/preferences/source?q=lalaziosiamonoi.it⁠

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.