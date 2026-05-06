Lazio, De Grandis (Sky): "Conference? La vedo complicata. Su Tavares..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano De Grandis è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare del momento della Lazio. Il giornalista di Sky Sport si è concentrato in particolar modo sulle possibilità della squadra di Sarri di andare in Conference League e sulla crescita di Tavares.

CONFERENCE LEAGUE - "L'Atalanta giocherà contro Bologna e Atalanta che sono due squadre che hanno staccato la spina. Se anche dovessero fare due punti, la Lazio dovrebbe fare 7 punti tra Inter, derby e Pisa. La vedo complicata. Si tratta di un sogno".

NUNO TAVARES - "Questo Tavares è più completo, è più affidabile in difesa, ma con Baroni partiva sempre. Adesso centellina di più le sovrapposizioni. Una rivincita contro l'Inter mercoledì? Ricordo perfettamente che con Baroni fece una brutta figura in due partite: contro l'Inter e contro l'Atalanta quando ha affrontato Dumfries e Bellanova. Fatica con quelli che hanno la stessa gamba. Contro l'Inter potrebbe perdere il duello sulla fascia, ma la Lazio è inferiore e Sarri non può non schierare chi ha la possibilità di giocarsela".