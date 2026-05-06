Lazio, il Napoli su Sarri ma dipende da Conte: Ranocchia parla del futuro
RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri al Napoli? Un'ipotesi a cui non bisogna voltare le spalle. Negli scorsi giorni vi avevamo raccontato in esclusiva di un contatto esplorativo tra il tecnico della Lazio e De Laurentiis, ma per il momento la priorità del Comandante restano i biancocelesti. Nel frattempo, da Castel Volturno devono fare i conti con il futuro di Antonio Conte. Il tecnico pugliese potrebbe decidere di lasciare a un anno dalla scadenza, soprattutto con il posto libero sulla panchina della Nazionale.
LE PAROLE DI RANOCCHIA - E proprio sul futuro di Conte, ai taccuini del Mattino, si è espresso Andrea Ranocchia - suo ex giocatore a Bari e Inter - che ha detto: "Se conosco Conte, oggi pensa al secondo posto e a chiudere bene la stagione che anche per lui è stata difficile. Napoli è una piazza con aspettative. Oggi nessuno di noi può sapere se continuerà in azzurro anche nella prossima stagione".