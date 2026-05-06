NEWS | Djokovic a Roma, sorpresa alla famiglia Mihajlovic - FT
06.05.2026 10:50 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Novak Djokovic è sbarcato a Roma in vista degli Internazionali che si terranno al Foro Italico. Il campione serbo, nella serata di martedì, ha deciso di fare una sorpresa alla famiglia di Sinisa Mihajlovic andando al Parnaso, locale non distante dal Foro Italico, e gestito da Arianna. Sorpresa riuscita come si evince... <<< DJOKOVIC >>>
autore
Jessica Reatini
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