Stadio Flaminio, la Lazio completa il dossier: ora decide il Comune
RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha consegnato al Comune di Roma tutta la documentazione richiesta per il progetto dello Stadio Flaminio, integrando anche gli ultimi elementi rimasti in sospeso. Questo è quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che specifica anche che ora la palla passa agli uffici capitolini, chiamati ad analizzare il materiale prima di avviare la conferenza dei servizi preliminare.
L’obiettivo del club è ottenere il riconoscimento del pubblico interesse per il piano di riqualificazione, passaggio fondamentale per entrare nella fase operativa del progetto. I tempi, però, restano legati alle valutazioni tecniche del Comune.
Nel frattempo, a rafforzare la posizione biancoceleste è intervenuto anche l’architetto Pierluigi Nervi, nipote del progettista originario dello stadio e membro dello staff di esperti del presidente Lotito. In una lettera inviata al Campidoglio, Nervi ha sottolineato la validità dell’intervento proposto dalla Lazio, inserendolo in un contesto più ampio di trasformazione degli impianti sportivi.