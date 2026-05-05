Serie A, Simonelli: "Il nostro calcio è appetibile. Malagò? Prossimi giorni decisivi"

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A margine dell’evento ‘Merger & Acquisition Summit 2026. Italians Do It Better: il sistema Italia tra imprese, istituzioni e Made in Italy nella nuova competizione globale’ il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato della situazione del calcio italiano e non solo.

“Il nostro calcio è assolutamente appetibile, la maggioranza delle società di Serie A è posseduta da fondi stranieri e anche in Serie B ci sono tanti investitori esteri. Mi sembra la testimonianza che, nonostante sia vituperato, anche a ragione magari, nel nostro paese per via dei risultati non arrivati, sia comunque appetibile”.

“Malagò? Credo scioglierà la riserva nei prossimi giorni dopo le riunioni che mancano e in quel caso mi auguro che tutto il calcio italiano sia compatto al fianco di Malagò”.

"L'altro candidato, Abete, è il presidente della Lega Nazionale Dilettanti ed è naturale che larga parte della sua associazione lo sostenga. Per storia e credibilità credo però che Malagò potrà avere dei consensi anche nella LND”.

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