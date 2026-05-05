Lazio | Di Marzio sicuro: "Sarri è la prima scelta del Napoli!"

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All'interno di "Caffè Di Marzio", il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com, il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzo ha fatto il punto della situazione tra Sarri e il Napoli, una notizia di cui già vi avevamo parlato nei giorni scorsi. Il futuro dell'attuale allenatore della Lazio è incerto e De Laurentiis lo avrebbe posto in cima alla lista dei papabili successori di Conte. Di seguito le sue parole.

"La Lazio si trova di fronte a un derby da giocare, una Coppa Italia da cercare di vincere e anche ad un allenatore che ha il contratto per un'altra stagione, ma confermiamolo questo, è sicuramente la prima scelta del Napoli qualora con Conte si dovesse arrivare ad un divorzio. De Laurentiis non vuole privarsi di Manna e vorrebbe che il nuovo Napoli fosse affidato all'allenatore che più gli ha dato emozioni dal punto di vista del gioco, ovvero Maurizio Sarri. Anche in questo caso ci sono dei contratti però in essere, il contratto di Conte con il Napoli, il contratto di Sarri con la Lazio, come prima il contratto di Manna con il Napoli. Questione di contratti, questione di volontà, questione di emozioni, questione di presupposti convergenti per ripartire. Vedremo se ci saranno tra il Napoli e Conte, tra la Lazio e Sarri, tra il Napoli e Manna, tra la Roma e l'eventuale futuro nuovo direttore sportivo".