MOVIOLA | Cremonese - Lazio, Chiffi si salva ma delude nel finale: la gara
Vittoria in rimonta e sempre nel finale per la Lazio nella gara numero 15 diretta da Daniele Chiffi con i biancocelesti. Il bilancio con il fischietto della sezione di Padova si aggiorna così a 10 vittorie, 3 sconfitte e 2 pareggi. Direzione nel complesso positiva, piuttosto calante però nel finale con alcune decisioni che non hanno convinto. A seguire, gli episodi disciplinari più rilevanti della partita.
PRIMO TEMPO
25’ - Ritmi non forsennati, gestione della gara semplice fin qui per Chiffi.
32’ - Doppio intervento ruvido sia di Maleh che di Bonazzoli ai danni di Patric e Basic, Chiffi concede la punizione: poteva starci anche il cartellino soprattutto al netto dell’intervento sul centrocampista croato.
40’ - Non ha tentennamenti invece il direttore di gara nell’ammonire Provstgaard che ostruisce irregolarmente una ripartenza di Bonazzoli: primo cartellino della gara.
45’ - Concessi 3 minuti di recupero.
SECONDO TEMPO
75’ - Nuno Tavares in anticipo, Barbieri lo stende: ammonito il centrocampista grigiorosso.
84’ - Proteste dei padroni di casa per un contrasto tra Romagnoli e Vardy, quasi sul vertice sinistro dell’area di rigore, sul quale Chiffi lascia proseguire: scelta molto “british” che tuttavia stride con il metro adottato finora.
88’ - Scivolata di Nuno Tavares che arpiona il pallone sulla corsa di Payero. Non dello stesso avviso Chiffi che addirittura ammonisce il portoghese: entrata forse non pulitissima, ma la scelta dell’arbitro comunque non convince.
90’ - Segnalati 5 minuti di recupero.
90' + 7 - Il match termina con 2 ulteriori, ed eccessivi, minuti di recupero.