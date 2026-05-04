Lazio, Isaksen: "Provstgaard è un capitano in campo, per noi è importante"
04.05.2026 18:05 di Christian Gugliotta
Nel pre partita di Cremonese - Lazio, Gustav Isaksen ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel, ai quali ha tessuto le lodi di Oliver Provstgaard, esaltandone la crescita. Queste le sue parole:
“Provstgaard? Lui è una grande persona e anche un grande giocatore. Può anche fare il capitano, in Danimarca lo è sempre stato e in campo prende si sempre la responsabilità. Con il pallone è cresciuto ed è un giocatore importante per noi, gli auguro il meglio”.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.