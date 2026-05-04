Inter, Thuram promette: "Coppa Italia? Siamo arrivati fin qui per vincere"
04.05.2026 13:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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L’Inter è campione d’Italia e, dopo la gara contro il Parma, i nerazzurri hanno potuto festeggiate la vittoria del 21° titolo.
Al termine della gara contro i crociati Marcus Thuram è intervenuto ai microfoni di Sportmediset parlando anche della finale di Coppa Italia che la squadra di Chivu giocherà contro la Lazio il prossimo 13 maggio.
“Finale? Se siamo arrivati fin qui è per vincere”, questa la promessa del francese.
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Jessica Reatini
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