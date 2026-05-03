RIVIVI DIRETTA - WOMEN | Lazio, 3-1 a Parma: torna la vittoria dopo quasi due mesi
Serie A Women Athora | 20ª giornata
Domenica 3 maggio 2026, ore 12:30
Stadio Il Noce, Noceto (PR)
PARMA - LAZIO WOMEN 1-3 (11' Prugna (P), 21' Monnecchi (L), 57' Visentin (L), 78' Oliviero (L))
PARMA (3-5-2): Ceasar; Salas (62' Masu), Ambrosi, Cox; Rabot (68' Distefano), Gueguen, Uffren, Pondini (62' Zamanian), Dominguez; Prugna (68' Leskinen), Redondo (82' Ferrario). A disp.: Copetti, Kajan, Lonati, Cardona, Kerr, Cissoko, Benedetti. All.: Giovanni Valenti.
LAZIO WOMEN (4-4-1-1): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D'Auria, Zanoli (58' Benoit); Visentin, Castiello (58' Karczewska), Goldoni (72' Cafferata), Oliviero; Simonetti; Monnecchi (87' Cesarini). A disp.: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Mesjasz. All.: Gianluca Grassadonia.
Arbitro: Vittorio Emanuele Teghille (sez. Collegno); Assistenti: Gheorghe Mititelu - Vincenzo D'Ambrosio Giordano; IV Ufficiale: Davide Ammannati; Operatore FVS: Kevin Turra.
Ammonite: 34' Castiello (L), 89' Uffren (P).
Espulse: //
Recupero: 3' pt, 6' st
SECONDO TEMPO
90'+9 - Non c'è nulla per l'arbitro, che chiude la revisione e con essa anche il match. La Lazio torna a vincere dopo quasi due mesi dall'ultima volta.
90'+7 - Il Parma non vuole chiudere la partita: FVS richiesta per un presunto tocco di mano di Connolly su un cross delle ducali.
90'+6 - Durante esce di pugno su una punzione del Parma e allontana ogni pericolo.
90'+5 - Assalto finale del Parma, la Lazio si copre e riesce per ora a tenere.
90'+4 - Aggiunto un minuto di recupero.
90'+1 - Rischia la Lazio con una palla dentro dalla sinistra di Dominguez. La sfera attraversa tutta l'area ma nessuno l'attacca, salva tutto Oliviero deviando in corner.
90' - Sei minuti di recupero.
89' - Intervento fuori tempo di Uffren su Visentin: seconda ammonita del match.
87' - Ultimo cambio per la Lazio: fuori Monnecchi, dentro Cesarini.
82' - Cambia ancora il Parma: fuori Redondo, dentro Ferrario.
78' - GOOOOOOOOL! OLIVIEROOOO! Gran gol della numero 13, trovata ancora da Cafferata che è entrata benissimo in partita. Recupero palla, conduzione e poi cambio gioco per Oliviero che si accentra e calcia trovando una traiettoria imprendibile per Ceasar.
76' - Ancora Zamanian questa volta con un cross dentro, attenta Cafferata che allontana.
73' - Zamanian prova a sorprendere dalla distanza Durante, che si stende e blocca senza problemi.
72' - Cambia Grassadonia: fuori Goldoni, dentro Cafferata.
68' - Cambia ancora il Parma. Fuori Prugna e Rabot, dentro Leskinen e Distefano.
67' - Ci prova senza fortuna Redondo.
63' - A terra anche Cox. Si rischia un recupero extralarge.
62' - Cambia anche il Parma: fuori proprio Salas che non ce la fa, dentro Masu. Dentro anche Zamanian per Pondini.
59' - Resta a terra Salas, problemi a un ginocchio per lei.
58' - Doppio cambio per la Lazio: fuori Zanoli e Castiello, dentro Benoit e Karczewska.
57' - GOOOOOOOOL! LA RIBALTA LA LAZIO! Fa tutto Visentin, che semina la difesa del Parma e poi appoggia per Monnecchi, brava a sua volta nel chiudere l'uno-due dando nuovamente palla a Visentin che è fredda davanti a Ceasar. Lazio in vantaggio.
52' - Bravissima Visentin che si infila nell'area di rigore del Parma, attenta Salas che rischia l'intervento ma riesce a trovare il pallone e a mandare in angolo.
49' - Scontro testa contro testa tra Gueguen e Castiello. L'arbitro ferma il gioco, gli staff medici soccorrono le due giocatrici che poi riprendono la gara.
48' - Azione insistita del Parma, tiene bene la difesa della Lazio che concede solo un angolo alle ducali.
46' - Inizia il secondo tempo, nessun cambio.
PRIMO TEMPO
45'+3 - Termina il primo tempo.
45'+2 - Cross basso di Visentin, Ceasar blocca tutto.
45' - Tre minuti di recupero.
43' - Niente rigore per la Lazio. Il tocco di mano, evidente, viene giudicato non punibile da Teghille.
42' - Altra FVS giocata questa volta dalla Lazio per un tocco di mano in area di Pondini.
35' - Niente rosso: conferma la sua scelta l'arbitro Teghille, punto di contatto basso per l'intervento non pulitissimo di Castiello.
34' - Intervento duro di Castiello su Redondo: ammonita. Il Parma gioca la carta FVS per chiedere il rosso.
30' - Ceasar smanaccia su una palla messa dentro da Oliviero, l'azione continua e la Lazio guadagna un corner.
28' - Ci prova Salas sugli sviluppi della punizione: palla alta.
27' - Potenziale pericolo per la Lazio: contropiede interessante per il Parma che, però, si perde e permette il rientro della difesa biancoceleste. Ferma tutto Zanoli, con fallo secondo l'arbitro.
21' - GOOOOOOL! PAREGGIA LA LAZIO! Bravissima Goldoni a trovare una palla alta che scavalca la difesa del Parma, la più rapida è Monnecchi che si fionda sul pallone e batte Caesar: gara in parità.
16' - Ancora Dominguez dalla sinistra per Redondo: palla alta sopra la traversa.
14' - Primo squillo della Lazio, Monnecchi trova un tiro-cross che viene facilmente respinto da Ceasar.
11' - Parma in vantaggio. Recupero alto delle gialloblu, Redondo appoggia per Prugna che dal limite lascia partire un destro di prima intenzione che scavalca una Durante totalmente immobile.
9' - Buon momento del Parma: Dominguez scarica per Prugna, che appoggia a Pondini. La conclusione viene bloccata senza problemi da Durante.
8' - Ci prova il Parma: cross di Dominguez per Rabot, palla alta sopra la traversa.
6' - Primi minuti a ritmi bassi, le due squadre si studiano senza affondare.
1' - Fischia l'arbitro, inizia il match.
12:30 - Minuto di silenzio in memoria di Alex Zanardi.
12:15 - Circa quindici minuti al fischio d'inizio del match, Grassadonia in emergenza è costretto a schierare una squadra sperimentale viste le tante assenze tra squalifiche (Piemonte) e infortuni (Le Bihan, oltre alle lungodegenti Lundin e Martin).
Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Parma - Lazio Women, gara valida per la ventesima giornata di Serie A. Appuntamento alle 12:30 col calcio d'inizio.