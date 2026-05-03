RIVIVI DIRETTA - WOMEN | Lazio, 3-1 a Parma: torna la vittoria dopo quasi due mesi

03.05.2026 14:30 di  Mauro Rossi   vedi letture
RIVIVI DIRETTA - WOMEN | Lazio, 3-1 a Parma: torna la vittoria dopo quasi due mesi

Serie A Women Athora | 20ª giornata

Domenica 3 maggio 2026, ore 12:30

Stadio Il Noce, Noceto (PR)

PARMA - LAZIO WOMEN 1-3 (11' Prugna (P), 21' Monnecchi (L), 57' Visentin (L), 78' Oliviero (L))

PARMA (3-5-2): Ceasar; Salas (62' Masu), Ambrosi, Cox; Rabot (68' Distefano), Gueguen, Uffren, Pondini (62' Zamanian), Dominguez; Prugna (68' Leskinen), Redondo (82' Ferrario). A disp.: Copetti, Kajan, Lonati, Cardona, Kerr, Cissoko, Benedetti. All.: Giovanni Valenti.

LAZIO WOMEN (4-4-1-1): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D'Auria, Zanoli (58' Benoit); Visentin, Castiello (58' Karczewska), Goldoni (72' Cafferata), Oliviero; Simonetti; Monnecchi (87' Cesarini). A disp.: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Mesjasz. All.: Gianluca Grassadonia.

Arbitro: Vittorio Emanuele Teghille (sez. Collegno); Assistenti: Gheorghe Mititelu - Vincenzo D'Ambrosio Giordano; IV Ufficiale: Davide Ammannati; Operatore FVS: Kevin Turra.

Ammonite: 34' Castiello (L), 89' Uffren (P).

Espulse: //

Recupero: 3' pt, 6' st

SECONDO TEMPO

90'+9 - Non c'è nulla per l'arbitro, che chiude la revisione e con essa anche il match. La Lazio torna a vincere dopo quasi due mesi dall'ultima volta.

90'+7 - Il Parma non vuole chiudere la partita: FVS richiesta per un presunto tocco di mano di Connolly su un cross delle ducali.

90'+6 - Durante esce di pugno su una punzione del Parma e allontana ogni pericolo.

90'+5 - Assalto finale del Parma, la Lazio si copre e riesce per ora a tenere.

90'+4 - Aggiunto un minuto di recupero. 

90'+1 - Rischia la Lazio con una palla dentro dalla sinistra di Dominguez. La sfera attraversa tutta l'area ma nessuno l'attacca, salva tutto Oliviero deviando in corner.

90' - Sei minuti di recupero.

89' - Intervento fuori tempo di Uffren su Visentin: seconda ammonita del match.

87' - Ultimo cambio per la Lazio: fuori Monnecchi, dentro Cesarini.

82' - Cambia ancora il Parma: fuori Redondo, dentro Ferrario.

78' - GOOOOOOOOL! OLIVIEROOOO! Gran gol della numero 13, trovata ancora da Cafferata che è entrata benissimo in partita. Recupero palla, conduzione e poi cambio gioco per Oliviero che si accentra e calcia trovando una traiettoria imprendibile per Ceasar.

76' - Ancora Zamanian questa volta con un cross dentro, attenta Cafferata che allontana. 

73' - Zamanian prova a sorprendere dalla distanza Durante, che si stende e blocca senza problemi.

72' - Cambia Grassadonia: fuori Goldoni, dentro Cafferata.

68' - Cambia ancora il Parma. Fuori Prugna e Rabot, dentro Leskinen e Distefano. 

67' - Ci prova senza fortuna Redondo. 

63' - A terra anche Cox. Si rischia un recupero extralarge.

62' - Cambia anche il Parma: fuori proprio Salas che non ce la fa, dentro Masu. Dentro anche Zamanian per Pondini.

59' - Resta a terra Salas, problemi a un ginocchio per lei.

58' - Doppio cambio per la Lazio: fuori Zanoli e Castiello, dentro Benoit e Karczewska.

57' - GOOOOOOOOL! LA RIBALTA LA LAZIO! Fa tutto Visentin, che semina la difesa del Parma e poi appoggia per Monnecchi, brava a sua volta nel chiudere l'uno-due dando nuovamente palla a Visentin che è fredda davanti a Ceasar. Lazio in vantaggio.

52' - Bravissima Visentin che si infila nell'area di rigore del Parma, attenta Salas che rischia l'intervento ma riesce a trovare il pallone e a mandare in angolo.

49' - Scontro testa contro testa tra Gueguen e Castiello. L'arbitro ferma il gioco, gli staff medici soccorrono le due giocatrici che poi riprendono la gara.

48' - Azione insistita del Parma, tiene bene la difesa della Lazio che concede solo un angolo alle ducali.

46' - Inizia il secondo tempo, nessun cambio.

PRIMO TEMPO

45'+3 - Termina il primo tempo.

45'+2 - Cross basso di Visentin, Ceasar blocca tutto.

45' - Tre minuti di recupero.

43' - Niente rigore per la Lazio. Il tocco di mano, evidente, viene giudicato non punibile da Teghille. 

42' - Altra FVS giocata questa volta dalla Lazio per un tocco di mano in area di Pondini.

35' - Niente rosso: conferma la sua scelta l'arbitro Teghille, punto di contatto basso per l'intervento non pulitissimo di Castiello.

34' - Intervento duro di Castiello su Redondo: ammonita. Il Parma gioca la carta FVS per chiedere il rosso.

30' - Ceasar smanaccia su una palla messa dentro da Oliviero, l'azione continua e la Lazio guadagna un corner.

28' - Ci prova Salas sugli sviluppi della punizione: palla alta.

27' - Potenziale pericolo per la Lazio: contropiede interessante per il Parma che, però, si perde e permette il rientro della difesa biancoceleste. Ferma tutto Zanoli, con fallo secondo l'arbitro.

21' - GOOOOOOL! PAREGGIA LA LAZIO! Bravissima Goldoni a trovare una palla alta che scavalca la difesa del Parma, la più rapida è Monnecchi che si fionda sul pallone e batte Caesar: gara in parità.

16' - Ancora Dominguez dalla sinistra per Redondo: palla alta sopra la traversa.

14' - Primo squillo della Lazio, Monnecchi trova un tiro-cross che viene facilmente respinto da Ceasar.

11' - Parma in vantaggio. Recupero alto delle gialloblu, Redondo appoggia per Prugna che dal limite lascia partire un destro di prima intenzione che scavalca una Durante totalmente immobile.  

9' - Buon momento del Parma: Dominguez scarica per Prugna, che appoggia a Pondini. La conclusione viene bloccata senza problemi da Durante.

8' - Ci prova il Parma: cross di Dominguez per Rabot, palla alta sopra la traversa.

6' - Primi minuti a ritmi bassi, le due squadre si studiano senza affondare.

1' - Fischia l'arbitro, inizia il match.

12:30 - Minuto di silenzio in memoria di Alex Zanardi.

12:15 - Circa quindici minuti al fischio d'inizio del match, Grassadonia in emergenza è costretto a schierare una squadra sperimentale viste le tante assenze tra squalifiche (Piemonte) e infortuni (Le Bihan, oltre alle lungodegenti Lundin e Martin).

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Parma - Lazio Women, gara valida per la ventesima giornata di Serie A. Appuntamento alle 12:30 col calcio d'inizio.