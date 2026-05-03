WOMEN | Lazio, Grassadonia: "Quello che ho letto è vergognoso. Questo gruppo..."

La Lazio Women vince in rimonta contro il Parma e porta a casa tre punti preziosi che le hanno consentito di riagguantare il quarto posto in classifica, dietro Roma, Inter e Juventus. Nel post partita, ai microfoni ufficiali del club, ha parlato mister Grassadonia commentando così il successo e il momento della squadra: "Queste ragazze hanno risposto presente, sono state settimane difficili ed è vergognoso quanto uscito questa settimana anche qualche articolo che diceva che la Lazio se non avesse raggiunto la Champions sarebbe stato un fallimento. Questa è una squadra che due anni fa era in Serie B, l’anno scorso ha fatto un signor campionato e oggi siamo quarti in classifica a ridosso di corazzate. Ci sono squadre sotto di noi che spendono molto di più di noi. L’ho detto nel pre gara, ci sono momenti positivi e negativi. Sicuramente la sconfitta di Milano ha lasciato qualche scoria e l’abbiamo pagata col Sassuolo, ma questa squadra sta facendo e ha fatto tanto di più rispetto a quello che potesse fare. Questo grazie a un gruppo di giocatrici importanti che hanno sempre buttato il cuore oltre l’ostacolo e oltre a una grandissima professionalità, sono contento principalmente per loro. Ci vuole coerenza e rispetto, leggere le cose che ho letto che se la Lazio non va in Champions ha fallito è veramente da ridicoli. Quest’anno abbiamo avuto mille difficoltà, una rosa non profonda, tanti infortuni e oggi ha vinto il gruppo. Abbiamo giocato con Monnecchi prima punta perché non avevamo attaccanti con Karczewska che non sta molto bene. Tante assenze, è un gruppo pulito e che tiene alla Lazio”.

“Assenze pesanti senza Piemonte e Le Bihan? Conta lo spirito, quello che metti dentro al campo e non contano i nomi. Conta quello che dai e questa è la risposta più bella che la squadra potesse dare, abbiamo riagguantato il quarto posto che sembrava impossibile. Adesso dobbiamo continuare perché non è finita, è una vittoria che vale molto di più dei tre punti”.

“Questa è una squadra che non ha mai lasciato nulla al caso, ci assumiamo - io in primis - la responsabilità per il tonfo con il Sassuolo ma questa squadra deve ripartire da subito. Non era facile qui, andare in svantaggio ma avere la forza di pareggiarla. Poi di soffrire e di vincerla, abbiamo cambiato struttura e giocatrici in un ruolo non proprio. Adesso guardiamo avanti nel finire questa stagione e poi vediamo”.

“Oliviero a destra? É andata a sinistra e ha fatto il gol col destro, Monnecchi prima punta. Mettersi in discussione. Zanoli veniva da un anno di inattività e adesso ha giocato 60’. Vorrei citare tutte, anche chi da infortunata è venuta qui. Sono questi i segnali di chi ci tiene alla Lazio".

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