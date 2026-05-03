Cremonese, ultima chiamata contro la Lazio: Giampaolo spera in Vardy
RASSEGNA STAMPA - Dalla Lazio alla Lazio. Quante cose sono cambiate in quattro mesi. Poco prima di Natale, la Cremonese di Nicola pareggiava 0-0 allo Stadio Olimpico contro i biancocelesti, raggiungendo quota 21 punti in classifica e allungando a +9 sulla zona retrocessione. Adesso, a quattro partite dal termine, la situazione è complicata da risolvere.
In quattro mesi, i grigiorossi hanno raccolto appena 7 punti. E dopo la vittoria del Lecce di venerdì sul campo del Pisa, la sfida contro la Lazio diventa ancor più significativa. I salentini hanno allungato a +4, per gli uomini di Giampaolo (subentrato a Nicola) esistono solo i tre punti.
L'obiettivo è fare punti contro la Lazio lunedì alle 18:30, per poi giocarsi tutto nelle ultime tre contro Pisa, Udinese e Como (sperando in un passo falso del Lecce). Una lotta ardua, soprattutto considerando che, come riporta La Gazzetta dello Sport, nel 2026 la Cremonese non ha ancora vinto allo Zini in casa. Per provare a farlo, Giampaolo spera di ritrovare l'assente Jamie Vardy almeno per la panchina.