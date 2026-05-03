Genoa, De Rossi: "Sperare che vinca la Lazio? Non siamo così a rischio..."
03.05.2026 08:45 di Simone Locusta
Intervenuto nel post-partita di Atalanta - Genoa, terminata 0-0, il tecnico dei rossoblù Daniele De Rossi è tornato sulla sua rivalità con la Lazio da ex capitano della Roma e tifoso giallorosso. La Lazio potrebbe regalare al suo Genoa la salvezza aritmetica conquistando almeno un punto a Cremona, e probabilmente il tifo per i biancocelesti l'allenatore del grifone un po' lo farà. Di seguito le sue parole.
"Diciamo che non siamo così a rischio da dover sperare che vinca la Lazio, quando fai questo lavoro diventi tifoso di tutte le squadre che giocano contro le tue concorrenti per tenerle più lontane possibile. Mi è capitato già più di una volta di sperare che la Lazio vincesse. Non si guarda più in faccia al tifo, ma solo i punti".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.