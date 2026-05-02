Lazio, Ballotta racconta: "Eriksson voleva portarmi con lui dopo il ritiro"
02.05.2026 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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A Storie di Calcio, trasmissione di TMW Radio, l'ex portiere Marco Ballotta ha ripercorso tutta la sua carriera soffermandosi anche sul suo periodo alla Lazio. In particolare ha raccontato il suo rapporto con Sven-Goran Eriksson, con cui ha lavorato proprio nella Capitale. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.
"Mi sono trovato benissimo con Eriksson. Mi chiese di fare il patentino durante la stagione, perché mi voleva portare con sè dopo la carriera. Ma non l'ho seguito perché ho giocato tanto ancora. Nei momenti più caldi, Eriksson, da classico svedese, lui sereno ti dava una risposta. Era un piacere dargli una mano in panchina, si faceva davvero ben volere".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.