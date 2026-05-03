Lazio, in campionato hai un ritmo da Champions! E la finale si avvicina...
03.05.2026 09:45 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - La finale di Coppa Italia contro l'Inter si avvicina, per i biancocelesti sembra quasi una sfida proibitiva considerando il fatto che si affronteranno la prima e l'ottava forza del campionato. Le partite secche però, soprattutto in coppa, sono una storia a parte.
La Lazio si avvicina a questo appuntamento con un ritmo importante, da Champions League. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, nelle ultime sette giornate la Lazio ha vinto ben quattro partite di campionato, tante quante nelle precedenti 17. E dalla 28ª giornata ha raccolto 14 punti, meno solo di Napoli (16) e Juventus (17).