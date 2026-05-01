Lazio, da Napoli attaccano Sarri! D'Alessandro: "Ha rinnegato se stesso..."
01.05.2026 20:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Il Napoli vorrebbe riportare Sarri a Castel Volturno qualora Conte dovesse andar via al termine della stagione. Nelle scorse ora vi abbiamo raccontato in esclusiva di un contatto diretto tra De Laurentiis e lo stesso Comandante, contatto esplorativo da cui il patron partenopeo spervaa di poter trovara un'apertura a un suo eventuale ritorno.
D'ALESSANDRO SUL RITORNO DI SARRI - A proposito di quest'ipotesi, non a tutti gradita dalle parti di Napoli, è intervenuto e si è espresso a Televomero il giornalista Massimo D'Alessandro, che ha parlato duramente di Sarri: "Ritorno di Sarri? Dopo Napoli ha rinnegato se stesso, non ha più proposto quel tipo di gioco".
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.