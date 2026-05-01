Lazio, da Napoli attaccano Sarri! D'Alessandro: "Ha rinnegato se stesso..."

01.05.2026 20:15 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, da Napoli attaccano Sarri! D'Alessandro: "Ha rinnegato se stesso..."
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli vorrebbe riportare Sarri a Castel Volturno qualora Conte dovesse andar via al termine della stagione. Nelle scorse ora vi abbiamo raccontato in esclusiva di un contatto diretto tra De Laurentiis e lo stesso Comandante, contatto esplorativo da cui il patron partenopeo spervaa di poter trovara un'apertura a un suo eventuale ritorno.

D'ALESSANDRO SUL RITORNO DI SARRI - A proposito di quest'ipotesi, non a tutti gradita dalle parti di Napoli, è intervenuto e si è espresso a Televomero il giornalista Massimo D'Alessandro, che ha parlato duramente di Sarri: "Ritorno di Sarri? Dopo Napoli ha rinnegato se stesso, non ha più proposto quel tipo di gioco". 

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.