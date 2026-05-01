Lazio, Tare su Mihajlovic: “Con lui duelli forti e grande stima. Manca tanto al calcio”
Durante la lunga intervista rilasciata ai microfoni di Dazn Igli Tare ricorda anche Sinisa Mihajlovic. Queste le parole dell’ex direttore sportivo della Lazio: “Ho avuto esperienze forti con Mihajlovic da avversario”.
“È sempre stato un duello molto forte ogni volta che giocavamo l’uno contro l’altro. Anche per il fatto di essere lui serbo e io albanese: due nazionalità, ormai si sa, con una forte rivalità”.
“Dopo un episodio che abbiamo avuto nel suo ultimo anno da giocatore in un Lazio - Inter di Coppa Italia ci siamo rincontrati dopo qualche anno e da quel momento ci siamo chiariti e abbiamo avuto un grandissimo rapporto di stima l’uno per l’altro. Manca tanto a questo calcio italiano, era un personaggio davvero forte che ha dato tanto al calcio italiano anche come persona fuori dal campo”.