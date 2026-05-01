Provedel e non solo, c’è anche la Lazio al premio Maestrelli: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Andrà in scena l’11 maggio alle ore 18:30, presso la cornice della sala congressi del Grand Hotel Duca d'Este a Tivoli Terme, l’edizione 2026 del premio Maurizio Maestrelli. Come riporta il Corriere dello Sport, sarà la prima volta che la cerimonia approda nella località termale e tra i premiati ci sarà anche un po’ di Lazio.
Presente infatti Ivan Provedel nell’elenco delle personalità a premio ma anche Cristian Ledesma, allenatore della Lazio U17. Previsto un riconoscimento anche per Briga, che riceverà il nuovo premio speciale musica-spettacolo nella serata condotta da Jacopo Volpi e Simona Rolandi. Nel corso della serata, poi, saranno presentate anche le sedici squadre del 18° torneo Lazio Cup Under 17, mentre alle 15:30 andrà in scena la presentazione del libro Quello che non ho visto arrivare. Emanuela, l'anoressia e ciò che resta di bello scritto dallo storico direttore sportivo Giorgio Perinetti insieme al giornalista Michele Pennetti.
Questi, infine, gli altri premiati: Valentino Angeloni (direttore settore giovanile Fiorentina), Pasquale Sensibile (direttore scouting Psg), Alberto Marangon (team manager Milan), Fabrizio Casinelli (direttore comunicazione Rai), Federico Cherubini (ad Parma), Patrizia Panico (technical advisor nazionale Malta), Paolo Bedin (presidente Lega Serie B), Silvio Baldini (ct Italia Under 21 e attuale ct ad interim della Nazionale), Carlalberto Ludi (ds Como), Luigi Barbiero (coordinatore dipartimento interregionale Lnd), Marco Palestra (calciatore Cagliari), Fares Ghedjemis (calciatore Frosinone).