Cremonese, Floriani Mussolini titolare contro la Lazio? I dubbi di Giampaolo

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RASSEGNA STAMPA - Dopo un inizio di stagione importante con Nicola in panchina, da dicembre in poi la Cremonese ha inanellato una striscia di risultati negativi che la hanno fatto scivolare fino al terzultimo posto in classifica. Di fatto, dal 7 dicembre a oggi ha vinto una sola partita, quella contro il Parma. Per dare una sterzata, la società grigiorossa ha esonerato Nicola e ha affidato la panchina a Giampaolo.

Ora restano poche partite per sperare nella salvezza, ma il Lecce diciassettesimo è a solo un punto di distanza. Lunedì sera affronteranno la Lazio, che probabilmente ha meno motivazioni in campionato ma ha dimostrato anche di essere in forma. Inoltre, c'è una finale di Coppa Italia da preparare e alla quale arrivare con la testa e i ritmi giusti.

Giampaolo chiede il giusto atteggiamento ai suoi per cercare di strappare un risultato positivo contro i biancocelesti, ma dovrà vedersela con essenze pesanti e ballottaggi: secondo il Corriere dello Sport difficile che Vardy riesca a recuperare, al suo posto è pronto Sanabria, mentre a centrocampo rientra Thorsby. Sulla fascia ballottaggio Barbieri - Floriani Mussolini (in prestito dalla Lazio).