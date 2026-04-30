Lazio, Agostinelli sicuro: "Rovella titolare in finale? Penso che Sarri..."
Andrea Agostinelli, ex calciatore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare le possibili scelte di Sarri per la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Di seguito le sue parole.
"Non credo sia proponibile, dopo la stagione che ha vissuto, che Rovella possa giocare da titolare nella finale contro l’Inter. Penso che Sarri non ci stia pensando proprio. Alla fine la scelta sarà circostritta al ballottaggio Cataldi-Patric. Se il primo sta bene, la finale me la giocherei con lui. Parto dal presupposto che contro l’Inter devi anche giocarti la partita, puntare a segnare. Poi, chiaro, dipende anche dalle condizioni fisiche. In questo momento, se dovessi ipotizzare delle probabilità di vincita, direi che la squadra di Chivu ha il 70% di possibilità di far propria la coppa. Poi è una gara secca, tutto può accadere. La certezza è che partiranno con la stessa attenzione e fame della Lazio".