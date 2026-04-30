Inchiesta arbitri, parla Inzaghi: "Mi ha scioccato. L'Inter è stata penalizzata"

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Nella sua lunga intervista presente sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi si è espresso sull'inchiesta relativa al mondo arbitrale esplosa negli ultimi giorni. Riguardo presunte designazioni favorevoli all'Inter nella scorsa stagione, il tecnico ha dichiarato: "Mi ha scioccato: l’Inter ha perso parecchi punti nella scorsa stagione a causa degli errori arbitrali. Il campionato, la Supercoppa... È sorprendente essere tirati dentro a una storia nella quale siamo stati penalizzati e non favoriti".

L'accusa parla di magistrati graditi a sgraditi all'Inter. Inzaghi è scettico e afferma: "Ok, ma come è possibile pensare a una macchinazione? Per noi è stata una stagione disgraziata. Ho sempre avuto grande rispetto per il lavoro degli arbitri e non voglio parlare del Napoli, che ha vinto onestamente lo scudetto. Ma resta la sensazione che ci sia stato tolto qualcosa. Non accuso nessuno e non dubito della buona fede. Diciamo che non siamo stati fortunati, tutto ha girato contro, anche se abbiamo le nostre colpe. Rimane un dispiacere che non passerà: perdere lo scudetto per un punto è doloroso".