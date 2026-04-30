Cremonese, Giampaolo aspetta Vardy: è in dubbio per la Lazio. Le ultime
RASSEGNA STAMPA - La Cremonese continua la preparazione in vista di una sfida decisiva: a quattro giornate dalla fine, la salvezza è ancora tutta da giocare, ma servirà un risultato positivo contro la Lazio. Il margine d’errore è ormai ridotto al minimo, con il duello con il Lecce entrato nella fase più delicata e solo un punto a separare le due squadre.
In casa grigiorossa resta rammarico per la sconfitta di Napoli, soprattutto per come è arrivata: la squadra di Giampaolo continua a mostrare limiti strutturali e caratteriali. Emblematico il dato sui gol subiti nei primi minuti, già nove nel primo quarto d’ora di gioco, segnale di un approccio spesso sbagliato alle partite. Per la gara di lunedì arrivano però buone notizie per i grigiorossi: come riporta il Corriere dello Sport, Thorsby e Collocolo sono tornati in gruppo, mentre restano da valutare le condizioni di Vardy.