Lazio, Manuel e Gaia raccontano l'incontro con Noslin: "Ecco com'è andata"

Manuel e Gaia, i protagonisti dell'incontro con Tijjani Noslin nel post-partita di Lazio - Udinese, hanno raccontato la vicenda ai microfoni di Radio Laziale. Il primo a prendere la parola è stato Manuel: "Stavamo mangiando in un ristorante a Ponte Milvio, la mia ragazza mi chiede di andare ma io volevo restare, passano dieci minuti, e ce ne andiamo".

Poi è intervenuta Gaia: "La strada che facciamo sempre era chiusa, quindi il navigatore ha ricalcolato la strada e all'ultimo gli ho detto di girare a destra, a quel punto stavamo mettendo sotto due ragazzi e uno di loro era Noslin. Era circa mezzanotte". Manuel ovviamente si ferma e li fa passare. Uno dei due lo ringrazia, ma l'altro non passa inosservato ai suoi occhi: "Lo riconosco dalla capigliatura e il completo della Lazio. Dico alla mia ragazza "Questo è Noslin!". Allora tiro il freno a mano, abbasso il finestrino e urlo "Noslin!" e lui mi fa "Ciao Fra!". Gli chiedo una foto e lui mi dice subito di sì, la via era brutta e gli ho chiesto se volesse un passaggio, inizialmente non aveva capito ma poi ha accettato".

Gaia e Manuel poi raccontano del video virale e di cosa hanno parlato: "Una volta saliti in macchina abbiamo fatto un video, Noslin mi fa "dai dammi il telefono lo faccio io!". Di che abbiamo parlato? Della finale di coppa. Gli ho detto di andarci e prendere la coppa, lui ha detto che ci avrebbero provato. Lui comunque sta in forma. Impressione? Un bravissimo ragazzo, un cucciolo, educatissimo, ci ha abbracciato, un ragazzo dal cuore d'oro".