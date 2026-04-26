Lazio, Noslin e il rapporto con Sarri: "Mi ha sempre detto..."
26.04.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nell'intervista rilasciata da Tijjani Noslin all'interno dell'ultimo match program della Lazio, l'olandese ha parlato del suo rapporto e del lavoro in questa stagione con Maurizio Sarri in panchina. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.
"Sarri mi ha trasmesso da subito fiducia, mi dice sempre di aspettare e sfruttare l'occasione per dimostrare il mio valore. Sto imparando tanto da lui, soprattutto a livello tattico, su come devo posizionarmi in fase di non possesso. Per Sarri la difesa è fondamentale. Adesso sfrutterò la sua esperienza per cercare di segnare di più".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.