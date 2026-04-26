Lazio, Rovella punta Coppa Italia e derby: le chance per il rientro
RASSEGNA STAMPA - Doveva essere finita la sua stagione, poi alla vigilia della gara con l’Atalanta è tornato in gruppo, davanti ai tifosi, anche se solo per il torello iniziale. Prova ad accorciare i tempi Nicolò Rovella dopo la frattura della clavicola che rischiava di aver posto fine in anticipo a una stagione estremamente travagliata.
Come svelato poi da Sarri nella conferenza pre gara, però, Rovella passerà un’altra settimana a parte e poi tornerà ad allenarsi in gruppo. Questo il programma a Formello, con il centrocampista che sogna di poter vivere in campo il finale di stagione.
L’obiettivo di Rovella, svela oggi la Repubblica, è infatti quello di essere a disposizione per la finale di Coppa Italia contro l’Inter e quindi per il successivo derby. Da Formello per ora non arrivano certezze, ma la tenacia e la determinazione del centrocampista potrebbero regalare alla Lazio una risorsa in più nel finale di stagione.