Rocchi coinvolto e assolto già ai tempi di Calciopoli: il precedente con la Lazio
RASSEGNA STAMPA - Oggi designatore, ai tempi di Calciopoli arbitro in campo. C’era anche nel 2005 Gianluca Rocchi, ma in un altro ruolo. All’epoca il fischietto fiorentino rimase coinvolto, riporta la Gazzetta dello Sport oggi, salvo essere prosciolto poi dalla giustizia sportiva e assolto invece da quella ordinaria.
La storia di Gianluca Rocchi nel 2005 si incrocia a quella della Lazio: al fischietto toscano venivano contestate infatti le direzioni in Chievo - Lazio del 20 febbraio 2005 (1-0 per i biancocelesti con gol di Tommaso Rocchi) e in Lazio - Parma del 27 febbraio (2-0 per i biancocelesti con Oddo e Antonio Filippini).
Rocchi scelse all’epoca il rito abbreviato nella giustizia ordinaria e venne assolto per insussistenza dei fatti. L’AIAdecise di non sospendere il fischietto toscano, che tornò regolarmente sui campi di gioco.