Lazio, Sarri chiede quattro rinforzi: in programma un incontro con la società

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RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri guarda al futuro in biancoceleste. Può sembrare scontato, ma non lo è. Dopo la vittoria di Bergamo, ha parlato della Supercoppa: "Vista la situazione in Medio Oriente non è detto che andiamo lì… meno male". Sarà stata l'euforia, oppure semplice prassi, ma Sarri non ha indulgiato neanche per un attimo.

L'ambiente è euforico, Sarri pure. Del futuro se ne riparlerà dopo il 13 maggio: l'esito della finale di Coppa Italia contro l'Inter può essere determinante per il futuro della Lazio e di Sarri. Basta una finale per riavvicinare Lotito e Sarri o serve una vittoria per convincere entrambi ad andare avanti insieme? Di certo, il tecnico toscano non vuol vivere di compromessi per sempre.

Serve una sterzata, a partire dai rinnovi. Sarri ha già chiarito che serve qualità, avrebbe già blindato i giocatori in scadenza nel 2026 (Basic) e nel 2027. In bilico ci sono Gila e Romagnoli, il muro difensivo della Lazio e perni della sua solidità.

Poi, ovviamente, c'è il mercato. A maggio ci sarà l'esito dei controlli sui conti, determineranno la modalità di mercato: il rischio è il saldo zero, ossia cessioni per acquisti. Sarri però già sa cosa vuole: secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l'allenatore biancoceleste chiede almeno quattro rinforzi. Se andassero via Gila e Romagnoli insieme di colpi ne servirebbero due veri dietro. Poi una mezzala, non essendo stato sostituito Guendouzi. Due se Basic non rinnoverà. Un’ala se rimarrà Isaksen, due se partirà. Manca sempre il vice Zaccagni. E manca un centravanti che segni.

Ogni discorso concreto è rimandato di qualche settimana, quando avverrà l'incontro tra società e allenatore per decidere come proseguire (e se farlo). Prima, però, la finale contro l'Inter e l'esito dei controlli.