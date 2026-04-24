Impallomeni esalta Sarri: "Non era facile, è venuta fuori un'ottima Lazio"
24.04.2026 16:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio si giocherà la finale di Coppa Italia. Battuta l'Atalanta ai rigori, i biancocelesti affronteranno l'Inter di Chivu nell'ultimo atto del torneo. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato proprio della stagione della squadra di Sarri e del lavoro del tecnico in panchina. Di seguito le sue parole.
"Il mio voto a Sarri? 7,5, non era facile in questa situazione che si è venuta a creare. C'è un ritardo però da parte sua nel rivendicare un mercato che non c'è stato, si è perso tempo nella prima parte, poi nell'emergenza è venuta fuori un'ottima Lazio".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.