Nesta: "Il laziale è abituato a soffrire. Spero che mi ricordino..."
Alessandro Nesta è stato il protagonista del primo episodio di 'Giorgia's Secret', serie di interviste su Dazn con Giorgia Rossi. In particolare l'ex difensore ha parlato del suo addio alla Lazio da calciatore e del suo rapporto con i tifosi biancocelesti. Di seguito le sue parole.
"Il mio addio? Qualche tifoso della Lazio secondo me ancora non ha capito. Il laziale è fatto così, è abituato a soffrire, gli piace la sofferenza e la negatività a volte. Preferisce ricordare magari un derby perso 5-1 che 300 partite giocate in un certo modo, oppure che ci sono sempre stato quando c'era casino... ma a me va bene, non devo piacere a tutti. L'importante è che mia moglie e i miei figli pensano che sono un bravo ragazzi, per il resto 'sti cavoli' di quello che pensa la gente. Spero che mi ricordino come una persona seria e come una brava persona, questo è quello che insegno ai miei figli".