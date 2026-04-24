Inter, Lautaro viaggia verso il recupero: nel mirino la finale con la Lazio
24.04.2026 15:30 di Christian Gugliotta
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L'Inter si prepara a riabracciare il suo capitano. Dopo l'ennesimo problema muscolare, Lautaro Martinez sta continuando il proprio lavoro personalizzato ed è ormai sempre più vicino al rientro. Per il prossimo match contro il Torino, Chivu non vorrebbe rischiarlo, così da poterlo riavere per il 3 maggio contro il Parma, gara potenzialmente decisiva per l'aritmetica dello Scudetto.
Lautaro, riporta Tuttosport, ha voglia di mettere minuti nelle gambe, così da arrivare in una condizione ottimale alla doppia sfida con la Lazio, soprattuttto per la finale di Coppa Italia del 13 maggio, nella quale i nerazzurri andranno a caccia del Doblete.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.