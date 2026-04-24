Nesta: "Lo scudetto con la Lazio non ha eguali, mi sentivo come il Papa"
24.04.2026 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessandro Nesta è il protagonista del primo episodio di 'Giorgia's Secret', serie di interviste su Dazn con Giorgia Rossi. Tornando sulla sua esperienza alla Lazio, l'ex difensore ha ricordato la vittoria dello scudetto nel 2000. Di seguito le sue parole.
"Quando ho vinto lo scudetto con la Lazio mi sono sentito veramente importante, per me in quel momento ero come il Papa, anche più di quando ho vinto Mondiali o Champions League. All'epoca, quando giocavo, se uscivo dovevo litigare, uno lo beccavo sempre che mi diceva qualcosa. Non potevo girare per Roma".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.