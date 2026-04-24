Lazio, senti Nesta: "Non allenerei mai Roma, non si può fare"
24.04.2026 14:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Alessandro Nesta è protagonista del primo episodio di 'Giorgia's Secret', serie di interviste su Dazn con Giorgia Rossi. All'ex difensore della Lazio, e ora allenatore, è stato chiesto se allenerebbe mai la Roma. Di seguito la sua risposta: "Se allenerei la Roma? No, mai. Non si può fare, no. Mai, questo è sicuro".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.