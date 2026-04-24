Lazio - Udinese, cambia l’accesso a Distinti Sud Est e Maestrelli: i dettagli
24.04.2026 14:15 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
A causa dei lavori di allestimento per gli Internazionali BNL d'Italia, la Lazio ha comunicato per la sfida contro l'Udinese cambieranno le vie d'accesso er Distinti Sud Est e Curva Maestrelli. Di seguito tutti i dettagli:
"La S.S. Lazio ricorda a tutti i possessori di abbonamenti e biglietti dei Distinti Sud Est e Curva Maestrelli che per la gara Lazio-Udinese di lunedì 27 aprile, per motivi di sicurezza a causa dei lavori per l'allestimento in vista degli Internazionali BNL d'Italia, non potranno accedere dai varchi di Viale delle Olimpiadi, ma solo da Piazza Lauro De Bosis".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.