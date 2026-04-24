Terremoto Roma, addio Ranieri: i Friedkin scelgono Gasperini. Massara saluta?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Adesso è finita davvero. Tutto evaporato nell'arco di appena dieci mesi. Tanto, infatti, è durata l'avventura di Claudio Ranieri come senior advisor dei Friedkin, con la proprietà giallorossa che ieri ha deciso di interrompere il rapporto con il proprio consulente personale. La giornata di ieri è stata una giornata lunga a Trigoria e non solo, riporta La Gazzetta dello Sport. Lo stesso Ranieri, infatti, nel corso della mattinata ha preso parte al premio Città di Roma. Parlando da dirigente giallorosso, come del resto aveva fatto prima di Roma-Pisa il 10 aprile scorso.

E invece ieri, compatibilmente con il fuso orario americano, è arrivato il terremoto nel corso delle prime ore del pomeriggio, dopo che la situazione era precipitata nella notte italiana tra mercoledì e giovedì. Ranieri è stato quindi convocato a Trigoria e messo al corrente della decisione della proprietà.

Si sono messi al lavoro gli avvocati, i Friedkin si sono affidati a Ed Shipley e per tante ore si è quindi atteso un comunicato ufficiale che poi non è arrivato. Si parlerà di scelta consensuale, anche se di fatto è stata unilaterale. Con Ranieri molto probabilmente andrà via anche Frederic Massara, il direttore sportivo della Roma, un altro che con Gasperini non è mai andato d'accordo. Nonostante un contratto fino al 2028, il suo destino sembra segnato.

A Gasperini piacerebbe lavorare con Giuntoli, che però punta ad andare all'estero. E allora i possibili sostituiti possono essere D'Amico e Sogliano, due che con il tecnico giallorosso hanno già lavorato. Ds a parte, bisognerà poi mettere le mani anche sullo staff medico e gran parte di quello tecnico. tutti uomini che facevano capo a Ranieri.