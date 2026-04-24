Sarri, svelata l'identità dell'amico-"amuleto": è un figlio d'arte

24.04.2026 08:45 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Sarri, svelata l'identità dell'amico-"amuleto": è un figlio d'arte
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RASSEGNA STAMPA - La Lazio giocherà l'ultimo atto di Coppa Italia senza il proprio Comandante, che dovrà scontare la squalifica dopo il cartellino giallo rimediato contro l'Atalanta per le scintille con Palladino. Chissà, a questo punto, se Sarri si godrà la finalissima contro l'Inter insieme a quello che rappresenta oggi una sorta di "amuleto".

"Chi ho salutato dopo la partita? C’era un mio amico in tribuna, uno che solitamente porta fortuna ed è da ieri (martedì, ndr) che mi dice che avremmo passato il turno. Cercavo Aurelio, un mio amico...", il siparietto andato in onda su Mediaset nell'immediato post-match, con l'allenatore biancoceleste protagonista.

Ma di chi si tratta? Lo spiega il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. L'amico in questione è Aurelio Virgili, figlio di Giuseppe Virgili, ex attaccante della Fiorentina, campione d'Italia con i viola nel 1956, soprannominato "Pecos Bill" da Gianni Brera

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.