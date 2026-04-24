Lazio | Prima l'Inter, poi il futuro: in programma il confronto tra Sarri e Lotito

RASSEGNA STAMPA - Dal 2004, anno dell'arrivo di Lotito, ad oggi la Lazio ha raggiunto diverse finali tra Coppa Italia e Supercoppa, segno di una certa continuità nel tempo. L’ultima sarà il 13 maggio contro l’Inter, arrivata però al termine di una stagione tutt’altro che semplice, tra blocco del mercato, tensioni interne e una contestazione dei tifosi di cui sta parlando il mondo intero.

Nonostante le difficoltà, la squadra è riuscita a restare in corsa, anche grazie al lavoro di Sarri, che è riuscito a isolare la squadra, e a giocarsi un trofeo importante. Vincere la Coppa Italia darebbe valore all’annata e rappresenterebbe anche una spinta in chiave europea. Alcuni segnali positivi sono arrivati anche dai singoli: Motta, protagonista con i rigori parati, e Taylor, tra i più incisivi nella seconda parte di stagione. Ora serve l’ultimo passo, anche senza Sarri in panchina per squalifica.

Lo stesso tecnico ha parlato di "annata più difficile" della sua esperienza in Serie A, ma il gruppo ha comunque tenuto. A fine stagione, fa sapere il Corriere della Sera, è già previsto un confronto tra Sarri e la società per valutare come proseguire, se continuare insieme o aprire un nuovo ciclo. L’obiettivo, intanto, resta chiaro: chiudere al meglio e dare un senso concreto a una stagione complicata.