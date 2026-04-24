Lazio, Motta e il rammarico di Galliani: "Avrei dovuto negoziare con la Juve"
Nella carriera di Edoardo Motta, fino a questo momento, sono passati già tanti personaggi importanti. Tra questi c'è indubbiamente Adriano Galliani, che quando il portiere della Lazio aveva 17 anni lo prese al Monza. Nell'intervista rilasciata a Repubblica, l'ex ad del club brianzolo ne ha parlato, raccontando il riscatto e il controriscatto della Juventus e il rammarico di non aver negoziato un accordo col club bianconero.
"Ci serviva un portiere della Primavera, alla fine dell'anno lo riscattammo per 10 mila euro, ma la Juve esercitò il controriscatto per 15 mila. Su di lui abbiamo fatto una plusvalenza di ben 5000 euro. Aveva qualità, ma non voglio fare il fenomeno e dire che avevo capito che sarebbe diventato un campione. Col senno di poi, però, avrei dovuto negoziare con la Juve un accordo".