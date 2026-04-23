Lazio, tifosi in festa a Fiumicino. Che accoglienza per Motta! - VD
23.04.2026 08:00 di Christian Gugliotta
Nella notte di Bergamo, la lotteria dei calci di rigore ha consegnato alla Lazio un pass per la finale di Coppa Italia. Un successo straordinario e sofferto, ottenuto grazie a una prova di carattere di tutto il gruppo e a un super Motta, capace di respingere ben quattro tentativi dal dischetto dei giocatori dell'Atalanta.
Dopo la semifinale, la squadra di Sarri ha fatto rientro a Roma, atterrando all'aeroporto di Fiumicino. Ad accoglierla, nonostante l'orario, era presente un gran numero di tifosi laziali, che hanno fatto sentire tutto il proprio calore ad allenatore e giocatori, ricoprendo in particolare di affetto il giovane portiere, vero e proprio eroe della serata. Di seguito il video.