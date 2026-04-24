Calciomercato Lazio | Un altro spagnolo per la difesa: di chi si tratta
RASSEGNA STAMPA - Difesa da ricostruire. Tanti giocatori in dubbio, a partire dai due titolari. Rischiano Gila e Romagnoli, entrambi in scadenza nel 2027. Il primo, in particolare, è seguito da diverse big italiane ed europee: già in estate potrebbe andare via. Per questo la Lazio non vuole farsi trovare impreparata e guarda al suo possiibile sostituto.
Come riportato da La Repubblica, infatti, nel mirino c'è Sergi Domínguez della Dinamo Zagabria. È un centrale spagnolo classe 2005, cresciuto nel Barcellona: la società biancoceleste l'ha seguito attentamente nella sfida contro il Rijeka del 18 aprile. La sua valutazione si aggira tra gli 8 e i 10 milioni di euro: quest'anno, in 38 partite stagionali (3.305 minuti) ha messo a referto 3 gol e 3 assist.