Lazio, Gila si è infortunato: Sarri chiarisce le sue condizioni
23.04.2026 01:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
C'è apprensione, in casa Lazio, per le condizioni di Mario Gila. Il difensore si è infortunato nel secondo tempo della sfida con l'Atalanta, un movimento innaturale della caviglia che lo ha costretto ad arrendersi e a chiedere il cambio. In conferenza stampa, appena dopo la gara, Sarri ha chiarito le sue condizioni: "Gila ha preso un colpo sul tendine, non lo so”.
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