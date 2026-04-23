Lazio, Gila si è infortunato: Sarri chiarisce le sue condizioni

23.04.2026 01:15 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Lazio, Gila si è infortunato: Sarri chiarisce le sue condizioni

C'è apprensione, in casa Lazio, per le condizioni di Mario Gila. Il difensore si è infortunato nel secondo tempo della sfida con l'Atalanta, un movimento innaturale della caviglia che lo ha costretto ad arrendersi e a chiedere il cambio. In conferenza stampa, appena dopo la gara, Sarri ha chiarito le sue condizioni: "Gila ha preso un colpo sul tendine, non lo so”.

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