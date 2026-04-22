Lazio, Motta fa impazzire Schira: "I giovani bravi ci sono in Italia!"
Protagonista indiscusso della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Edoardo Motta si prende la scena, para quattro calci di rigore ma è decisivo in tutto il match giocato contro la Dea.
La Lazio conquista la finale grazie al portierino che anche Nicolò Schira ha esaltato nel post match: "La Lazio vola in finale di Coppa Italia trascinata dalle parate di Edoardo Motta (classe 2005) che neutralizza 4 rigori di fila. La testimonianza che i giovani italiani bravi ci sono ancora. Basterebbe avere un po’ di coraggio e guardare nelle categorie inferiori come ha fatto il ds Fabiani, che l’ha pescato a gennaio in B dalla Reggiana per appena 1M + il 5% sulla rivendita. Chapeau".
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