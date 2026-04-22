Inter-Lazio, quando e dove si giocherà la finale di Coppa Italia
22.04.2026 23:50 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
La Lazio va in finale. I biancocelesti battono l'Atalanta ai calci di rigore dopo il 2-2 dell'andata e si guadagnano il pass per l'ultimo round della competizione nazionale. La squadra di Sarri avrà così la possibilità di vincere la Coppa Italia battendo l'Inter, reduce dal successo nel doppio impegno contro il Como, il prossimo 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma, impianto designato per la finale del torneo. Il fischio d'inizio del match arriverà alle 21.00.
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.