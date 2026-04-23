Lazio, Motta eroe di Bergamo: la Serie A lo celebra - VIDEO
23.04.2026 00:10 di Simone Locusta
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Edoardo Motta porta la Lazio in finale di Coppa Italia. Il classe 2005 para quattro rigori all'Atalanta e si regala una notte da sogno, sia a lui sia a tutti i tifosi biancocelesti. Non si parla d'altro in tv, sui social e nelle radio: la Serie A ha celebrato la prestazione di Motta sui social, definendolo "l'eroe dei rigori", con il video dell'esultanza assieme ai compagni e i propri tifosi. Di seguito il video.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.