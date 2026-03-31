Lazio, Veron fa visita a Formello: "È tornato a casa!" - FOTO
31.03.2026 13:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
"Juan Sebastian Veron è tornato a casa". È il messaggio della Lazio, che ha accolto l'ex centrocampista biancoceleste nel Centro Sportivo di Formello, come si vede nell'ultimo post della società sui social. L'argentino è tornato a Roma proprio in questi giorni per partecipare al raduno 'Operazione Nostalgia'. Di seguito l'immagine.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.